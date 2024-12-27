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СМИ: Первый пленный солдат КНДР умер из-за обострения ран

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  • 27.12.2024, 12:31
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СМИ: Первый пленный солдат КНДР умер из-за обострения ран

Южная Корея получила эти данные от разведки «дружественной страны».

Первый пленный солдат КНДР умер от обострения ран. Это произошло в пятницу, 27 декабря, пишет Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Отмечается, что информацию о смерти первого пленного северокорейца Южная Корея получила из данных разведки «дружественной страны». По предварительным данным, он умер в пятницу от обострения ран, пробыв в плену день.

«Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер незадолго до того, как его ранения обострились», - заявили в Национальной службе разведки (NIS).

Кроме того, в СМИ заявляют, что северокорейского солдата якобы «захватили» через трое суток после того, как он получил ранение. Украина официально не комментировала эту информацию.

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