Лукашенко поставили на место

Лукашенко поставили на место2
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 27.12.2024, 12:36
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Попытки отшутиться не помогли.
«Саммит» СНГ предсказуемо не принес никаких результатов.
И пусть мифические орешники размножаются в будущем, но денег сегодня и завтра нет. А они нужны вчера.
Само мероприятие запомнилось несколькими моментами.
1. Демонстративное молчание на тему сбитого российской ПВО гражданского самолета. Путин молчал, а пропаганда пыталась закидывать медиаполе всевозможными версиями — от птиц до тумана в Грозном. Но факт остается фактом, мало того, что сбили, так еще нигде не дали сесть. А теперь не извиняются. Для Азербайджана тема очень больная – на контрасте за сбитый роccийский вертолет они извинились и выплатили компенсацию.
Точно так же молчали и все участники сходняка. Даже соболезнования никто не выразил.
2. Публичное уничижение Лукашенко Арменией. Попытки отшутиться не помогли, Лукашенко в прямом эфире назвали предателем и поставили на свое место.
Что ж, тут можно прогнозировать, что мстительный агрофюрер будет отыгрываться на армянской диаспоре в Беларуси. Той части, которая не сильно дружит с его другом Гагиком Царукяном.
В целом проваленное мероприятие будет все сильнее склонять хунту к старту мероприятий по мобилизации через страх. Избегайте массовых мероприятий, устроенных хунтой, а также участия в «выборах». Это опасно для жизни.
Не отдавайте хунте ни свои голоса, ни свои жизни.
Telegram-канал «Ник и Майк»