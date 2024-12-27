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Лукашенко поставили на место

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 27.12.2024, 12:36
  • 7,174
Лукашенко поставили на место

Попытки отшутиться не помогли.

«Саммит» СНГ предсказуемо не принес никаких результатов.

И пусть мифические орешники размножаются в будущем, но денег сегодня и завтра нет. А они нужны вчера.

Само мероприятие запомнилось несколькими моментами.

1. Демонстративное молчание на тему сбитого российской ПВО гражданского самолета. Путин молчал, а пропаганда пыталась закидывать медиаполе всевозможными версиями — от птиц до тумана в Грозном. Но факт остается фактом, мало того, что сбили, так еще нигде не дали сесть. А теперь не извиняются. Для Азербайджана тема очень больная – на контрасте за сбитый роccийский вертолет они извинились и выплатили компенсацию.

Точно так же молчали и все участники сходняка. Даже соболезнования никто не выразил.

2. Публичное уничижение Лукашенко Арменией. Попытки отшутиться не помогли, Лукашенко в прямом эфире назвали предателем и поставили на свое место.

Что ж, тут можно прогнозировать, что мстительный агрофюрер будет отыгрываться на армянской диаспоре в Беларуси. Той части, которая не сильно дружит с его другом Гагиком Царукяном.

В целом проваленное мероприятие будет все сильнее склонять хунту к старту мероприятий по мобилизации через страх. Избегайте массовых мероприятий, устроенных хунтой, а также участия в «выборах». Это опасно для жизни.

Не отдавайте хунте ни свои голоса, ни свои жизни.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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