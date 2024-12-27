FT: Российские разработчики ракеты «Орешник» используют западное оборудование 27.12.2024, 12:45

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Опубликованы результаты расследования.

Российская баллистическая ракета Орешник была изготовлена на предприятиях, использующих западное оборудование.

Об этом пишет The Financial Times.

Два ведущих российских института оружейной техники - Московский институт теплотехники (МИТ) и концерн «Созвездие» - разместили объявления о поиске сотрудников, знакомых с системами металлообработки немецких и японских компаний.

Как исследовало издание, в вакансиях МИТ в 2024 году, отмечается, что компания использует системы японской Fanuc и немецких Siemens и Heidenhain. Все три компании производят системы управления для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Аналогичное оборудование использует и «Сузирья»: в объявлении с вакансиями компания требовала от потенциальных сотрудников знать системы ЧПУ этих компаний.

Еще одна компания, участвующая в производстве «Орешника» - «Титан-Барикады» - публиковала фотографию, на которой видно рабочего, стоящего перед устройством с логотипом Fanuc.

Отмечается, что даже компания «Стан», которая пытается развивать российское производство станков с ЧПУ, в объявлениях указывает, что использует оборудование Heidenhain.

Россия долгое время полагалась на иностранные станки, несмотря на попытки создать отечественные альтернативы. В то время, как Кремль покупал большие объемы высокоточного металлообрабатывающего оборудования из Китая, средства управления для его работы по-прежнему закупаются на Западе.

Хотя экспортный контроль замедлил поток этих товаров в Россию, по данным FT, с начала 2024 года в страну поступило поставок на сумму не менее 3 млн долларов, включая компоненты Heidenhain, в частности военным производителям.

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