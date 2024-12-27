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FT: Российские разработчики ракеты «Орешник» используют западное оборудование

  • 27.12.2024, 12:45
  • 1,788
FT: Российские разработчики ракеты «Орешник» используют западное оборудование

Опубликованы результаты расследования.

Российская баллистическая ракета Орешник была изготовлена на предприятиях, использующих западное оборудование.

Об этом пишет The Financial Times.

Два ведущих российских института оружейной техники - Московский институт теплотехники (МИТ) и концерн «Созвездие» - разместили объявления о поиске сотрудников, знакомых с системами металлообработки немецких и японских компаний.

Как исследовало издание, в вакансиях МИТ в 2024 году, отмечается, что компания использует системы японской Fanuc и немецких Siemens и Heidenhain. Все три компании производят системы управления для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Аналогичное оборудование использует и «Сузирья»: в объявлении с вакансиями компания требовала от потенциальных сотрудников знать системы ЧПУ этих компаний.

Еще одна компания, участвующая в производстве «Орешника» - «Титан-Барикады» - публиковала фотографию, на которой видно рабочего, стоящего перед устройством с логотипом Fanuc.

Отмечается, что даже компания «Стан», которая пытается развивать российское производство станков с ЧПУ, в объявлениях указывает, что использует оборудование Heidenhain.

Россия долгое время полагалась на иностранные станки, несмотря на попытки создать отечественные альтернативы. В то время, как Кремль покупал большие объемы высокоточного металлообрабатывающего оборудования из Китая, средства управления для его работы по-прежнему закупаются на Западе.

Хотя экспортный контроль замедлил поток этих товаров в Россию, по данным FT, с начала 2024 года в страну поступило поставок на сумму не менее 3 млн долларов, включая компоненты Heidenhain, в частности военным производителям.

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