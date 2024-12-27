В Беларуси в 2024 году продали рекордное количество дач 2 27.12.2024, 12:48

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иллюстративное фото

Максимум за последние пять лет.

Продажи загородной недвижимости в Беларуси в этом году заметно выросли. Особенно в сегментах новых жилых домов класса «комфорт плюс» и дач. Например, в Минской области за 11 месяцев текущего года было продано 2597 дач, что является максимумом за последние пять лет, пишет realt.

По словам менеджера по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Ларисы Самусенковой, спрос на дачи растет с 2020 года. Причем в разных ценовых диапазонах.

Если в 2021 году мы говорили, что популярностью пользуются варианты до $10 тыс., то сейчас это уже дачи от $5 до $25 тыс. А этот год показал нам, что за качественные дачи покупатели готовы платить и больше», — говорит специалист.

В 2025 году спрос на дачи наверняка сохранится. С одним «но»: если будет очередной скачок курса доллара, то в бюджетном сегменте со старыми домами возможна «просадка».

Что касается новых домов класса «комфорт» с удобствами, особенно допускающих проживание и в холодный период, то спрос на них сохранится, говорят эксперты. В крайнем случае возможно небольшое снижение долларовых цен.

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