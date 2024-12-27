Как можно обвалить экспорт нефти из РФ Иван Яковина

27.12.2024, 12:55

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Иван Яковина

Северный маршрут для России под угрозой.

Новость из Эстонии: «После повреждения подводного кабеля электропередачи Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, в том же районе Балтийского моря вышли из строя три кабеля связи между этими странами».

Мне очень понравилось, что виновником обрыва кабеля назван танкер из российского «теневого флота». Его это была работа или нет — уж не очень важно. А важно то, что европейцы постепенно формируют мнение о том, что российские танкеры представляют серьезную опасность, и пускать их в Балтийское море никак нельзя.

Дания вон тоже дала понять, что после недавнего крушения сразу двух российских танкеров в Черном море, она размышляет о запрете прохода по своим проливам для судов с российской нефтью.

Короче, было бы здорово, если бы удалось пресечь перевалку нефти хотя бы по северному маршруту — через Усть-Лугу. Это сразу минус 25−30% российского нефтяного экспорта. Встает, конечно, вопрос, а чем же заменить российскую нефть на мировых рынках, чтобы цены не подскочили?

Тут Трамп может помочь: нарастить добычу в США, убедить саудитов в том же и снять санкции с Венесуэлы. Кроме того, европейцы могут все-таки разрешить РФ возить нефть по Балтийскому морю, но при условии наличия британской страховки. А ее дают только тем россиянам, кто продает нефть дешевле $60 за баррель.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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