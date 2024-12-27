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Ученые научились лечить зубы рыбам

  • 27.12.2024, 13:00
Ученые научились лечить зубы рыбам

Процедура занимает до 10 минут.

Японские ученые из Института науки и технологий Окинавы разработали инновационный метод, который позволяет детально исследовать зубы живых рыб и других позвоночных, не нанося им вреда. Этот метод можно использовать как для изучения живых организмов, так и для исследования музейных образцов. Работа опубликована в журнале Journal of Morphology (JM).

Метод основан на адаптации технологий, применяемых в стоматологии. Процесс на

чинается с седации рыбы, после чего ее зубы сушат и очищают специальным материалом. Затем в 3D-печатные лотки накладывают низковязкий силикон, который позволяет создать детальный слепок. Процедура занимает всего 5–10 минут.

Ученые уже использовали способ на сенегальском многопере (Polypterus senegalus) — рыбе с чертами, которые дают ценную информацию о раннем развитии костных рыб. Несмотря на миниатюрные размеры челюстей и зубов (челюсти около размера пальца, а зубы меньше миллиметра), исследователям удалось безопасно провести слепки у 60 рыб, не причинив вреда ни одной из них.

В отличие от традиционных методов изучения зубов с помощью компьютерной томографии, которые требуют эвтаназии животных, новый метод является щадящим и неразрушающим. Он позволяет наблюдать за развитием зубов и их сменой у живых особей, а также сравнивать зубные структуры современных видов с окаменелостями, что открывает новые горизонты в понимании питания древних видов.

«Наша технология особенно полезна для сотрудников музеев и биологов, изучающих биоразнообразие, — отметила профессор Лорен Саллен, возглавлявшая исследование. — Мы можем изучать структуру зубов безопасно и экономически эффективно, получая детали, которые раньше были недоступны».

В будущем исследователи планируют применять метод к крупным рыбам и другим позвоночным, изучая особенности замены зубов, которая характерна для большинства позвоночных, кроме млекопитающих.

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