Этот лозунг можно повесить над Кремлем Дмитрий Колезев

27.12.2024, 13:05

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Дмитрий Колезев

Москве надо признавать ответственность.

Азербайджанские политики начали требовать от России извинений за сбитый самолет.

«В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России за „сбитый“ над Грозным лайнер. Депутат Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что „российская сторона должна извиниться“ за крушение самолета Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный», — говорится в сообщении СМИ.

По-хорошему, Москве надо признавать ответственность, приносить извинения и выплачивать компенсации. Но с трудом верится, что Путин на это способен. «Пацаны не извиняются» — этот лозунг можно повесить над Кремлем.

Дмитрий Колезев, Telegram

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