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В Беларуси банкротятся еще несколько строительных компаний

  • 27.12.2024, 13:17
В Беларуси банкротятся еще несколько строительных компаний

Одной из них задолжали сербские «друзья» Лукашенко.

В Беларуси банкротятся несколько строительных компаний. Это следует из документов, опубликованных в едином госреестре сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

В октябре Экономический суд города Минска возбудил дело о банкротстве в отношении компании «ГрандАрмБел», основной вид деятельности которой строительство зданий, и открыл конкурсное производство. Ей владеет россиянин Алексей Чирков.

С иском обратилась инспекция Министерства по налогам и сборам, потому что эта фирма задолжала в госбюджет 355,69 тыс. рублей. Из них 270,89 тыс. рублей — это налоги. Всего долги перед кредиторами чуть превышают 358 тыс. При этом, по данным на октябрь, у фирмы не было денег на счетах в банке и никакого имущества. Причем на протяжении года по счетам не наблюдалось никакого движения. Это следует из судебных документов.

На очередном судебном заседании 16 декабря выяснилось, что у компании все же есть на счетах менее 52 рублей. Также стало известно, что ей задолжала 15,7 тыс. рублей «Дана Астра» — компания братьев Каричей, которая застраивает «Минск Мир».

В начале года за долги по налогам с молотка пустили автомобиль компании. Но задолженность вырученные средства не покрыли.

«Передвижную механизированную колонну № 187» признали банкротом в сентябре этого года (после этого прошли еще несколько судебных заседаний). С заявлением о финансовой несостоятельности обратилась сама компания, и процесс начался еще в июне этого года. На тот момент задолженность перед кредиторами превышала 279 тыс. рублей. В то же время на счетах фирмы было всего 12,5 тыс., а также не было достаточного имущества, чтобы покрыть долги.

18 декабря на очередном заседании было решено вне очереди расплатиться с временным управляющим, которому полагалось почти 12,5 тыс. рублей.

73% организации принадлежит Молодечнескому районному исполкому, остальные — людям.

Еще одна организация отрасли «ВладиславСтрой» была в Экономическом суде Минска 12 ноября. До этого с марта 2024 года фирма уже была в процессе ликвидации. С заявлением обратились кредиторы фирма «Чистый берег» и ИП Сергей Горбач. Как следует из судебных документов, предпринимателю фирма задолжала почти 19,6 тыс. рублей.

Также «ВладиславСтрой» должна была госбюджету 168,3 тыс. рублей. В основном это недоплаченные налоги. В результате судья открыл конкурсное производство. Однако уже 15 ноября оба кредитора обратились в суд с просьбой прекратить дело о банкротстве, потому что не хотели платить антикризисному управляющему. Это вопрос до сих пор не решен.

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