Азербайджан отказался принимать помощь из Чечни 27.12.2024, 13:19

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После катастрофе летевшего из Баку в Грозный самолета Azerbaijan Airlines.

Власти Чечни накануне сообщали о том, что «по поручению Рамзана Кадырова они готовы оказать финансовую и другую помощь всем семьям погибших и пострадавших» в катастрофе летевшего из Баку в Грозный самолета AZAL. Как сообщили Day.Az в Администрации президента Азербайджана, страна не нуждается в какой-либо помощи и не примет ее.

«Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций», — сообщил изданию источник в администрации.

Ранее депутат Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что «российская сторона должна извиниться» за крушение самолета Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет Embraer 190AR «Азербайджанских авиалиний» выполнял рейс Баку — Грозный. Его перенаправили в Махачкалу якобы из-за тумана, а оттуда лайнер вылетел в казахстанский город Актау из-за нештатной ситуации. На борту было 67 человек, в том числе 16 россиян. Из них семеро погибли, общее число жертв — 38.

Выжившие пассажиры рассказали, что на борту было несколько взрывов. Хвостовая часть лайнера имела множество отверстий, их причина пока не установлена, но эксперты предполагают, что это может быть обстрел российской ПВО над Чечней.

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