В Витебске началась распродажа вещей с копотью после пожара в ТЦ 7 27.12.2024, 13:27

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«Спрос бешеный».

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали начало распродажи уцелевших вещей в Витебске после пожара в торговом центре «Беларусь». Судя по кадрам, много одежды и обуви с копотью. Впрочем, как утверждает автор видео, «спрос бешеный» на распродаже.

«Происходило это все на площадке под открытым небом на Академика Павлова, 44, около магазина «Доброцен». На этой стоянке столько машин не было, пожалуй, никогда. Людей было очень много, можно было относительно дешево купить вещи со следами копоти, гари», — рассказал мужчина в ролике.

Эта распродажа должна продлиться до 31 декабря. «Но, мне кажется, с таким ажиотажем закончится она гораздо раньше», — считает автор видео.

В комментариях люди разделились на два лагеря: кто-то был в шоке от такой распродажи, кто-то же аргументировал ее проведение. «Это нормальное желание хоть как-то вернуть свою копейку, чтоб заново начать бизнес. А покупать или нет — это дело добровольное», — поделился мнением один комментатор.

«Люди, в чем проблема? Такое ощущение, что кто-то кого-то обязывает брать их!!! Предприниматели пытаются вернуть хоть какие-то деньги, чтобы можно было работать дальше!» — считает другой.

Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что приобрела на этой распродаже: «Я там была, конечно, 50 рублей за куртку полностью в саже, считаю, дорого. Взяла джинсы за 10 и комбез детский [за] 30, чистое все, но запах есть, постирали — все ок».

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«Это вообще как, по сан. нормам, все ок? Или на это власти решили закрыть глаза?» — спросил комментатор.

«А люди в курсе, что отстирать это невозможно? Сами пострадали от этого пожара. Но что ни делай, хоть самые дорогие средства, запах и копоть на светлых вещах никуда не денется», — утверждает другая.

«Имели бы совесть еще это продавать», — сказала третья.

«Бесплатно отдавали бы — не взяла бы … Ужас!» — поделилась четвертая.

Еще один пользователь TikTok призвал людей быть добрее. «У людей как-никак работы не осталось!!! Они делают все, что могут», — написал он.

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