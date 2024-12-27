«Психоз Кадырова»: генерал объяснил, почему РФ сбила азербайджанский самолет 27.12.2024, 13:35

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Наиболее шокирующим фактом стал даже не сам удар по гражданскому борту.

Сбитие азербайджанского самолета в России - это следствие диктатуры региона. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Наносились удары. В условиях авторитарного режима, что «открутим голову, сбивайте». Психоз небольших средств ПВО Кадырова, которым надо сбивать все, что можно и нельзя. При таком психозе, и при слабых навыках обслуги с точки зрения работы по воздушным целям, с соответствующей задачей сбивать все, они это и сделали», - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что показательным является тот факт, что подбитому самолету не позволили сесть на территории России.

«Страх того, что это может быть провокация, что нанесут удар по святому Кадырову - они не дали посадить ни в районе Грозного, ни в городе рядом. Вынужден экипаж лететь через море, подбитый самолет. Мало того, что люди после такого стресса удара и подрыва этой ракеты. Так экипаж вынужден куда-то сажать самолет, полетели в сторону Казахстана…», - добавил Романенко.

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