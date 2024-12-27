Немецкий эксперт: Игру Лукашенко нельзя поддерживать 2 27.12.2024, 13:41

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Поражение Кремля станет облегчением для Беларуси.

Почему Евросоюз довольно сдержанно отреагировал на освобождение политзаключенных, которое белорусские власти практикуют под видом помилований с лета-2024? По мнению главы немецкой общественной организации «Европейский обмен» Штефани Шиффер, европейские политики прекрасно понимают, что режим предлагает, по сути, торговлю людьми, сообщает «DW Беларусь»:

— Эти политзаключенные — заложники, и торговлю ими не нужно поддерживать и одобрять. Естественно, мы рады за каждого политзаключенного, который вышел на свободу.

Но мы знаем по примеру Кремля и администрации Лукашенко, что они стараются ставить западных партнеров перед моральной дилеммой: идти ли на торг, соглашаться ли на предложенную цену? Я не знаю, какой будет политическая цена в этот раз, но если речь о признании «выборов», думаю, Запад должен отказаться.

Это очень жестокая, нечеловеческая игра — ее нельзя поддерживать.

Но нужно требовать, как это делают в Брюсселе и в других европейских столицах, безусловного освобождения каждого отдельного политзаключенного.

Но не приводят ли такие действия ЕС к большей изоляции Беларуси, и насколько дальновидно так поступать в ситуации, когда зависимость от России растет?

— Режиму Лукашенко всегда было свойственно балансировать <между Россией и Западом>, дразнить Путина, — напоминает глава организации «Европейский обмен». — Но сейчас возможности маневрирования очень сильно ограничены, он же продал страну Кремлю. Я бы сказала, он уже давно не президент.

Думаю, было бы ошибочно для Запада сказать: «Мы не можем допустить, чтобы Лукашенко попал в руки Кремля». Он уже давно там, и Запад на это не может никак повлиять.

Как можно ослабить влияние Кремля на Беларусь? Я думаю, это будет поражение Кремля в Украине — это станет облегчением для всей Европы и освобождением не только для Украины, но и для Беларуси, и для РФ.

Потому что без серьезных изменений в Кремле будет очень сложно повлиять на ситуацию в Беларуси, раз Лукашенко уже решил продать страну. И эти изменения, победа Украины — то, к чему на Западе должны стремиться. И то, чему также способствуют смелые беларусы, которых я очень уважаю.

Уже в 2020 году Беларусь была очень близка к тому, чтобы освободиться от Лукашенко. Но само по себе это не помогло бы, потому что тогда в дело вступила бы Россия со своими силами и поддержкой. Поэтому это все связано: ослабление режима Лукашенко через ослабление Кремля.

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