Спрос на флагманский кроссовер Hyundai бьет рекорды 1 27.12.2024, 13:49

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Авто раскупают как горячие пирожки.

Спрос на новый Hyundai Palisade второго поколения оказался больше, чем ожидалось. За первый день продаж на авто получили 33 567 заказов. Об этом сообщает сайт Korean Car Blog.

Кроссовер оказался в полтора раза популярнее предшественника (он собрал 20 000 заказов за день). Для Hyundai это почти рекорд, ведь больше заказов за один день собирал только электромобиль Hyundai Ioniq 6 — 37 446.

Примечательно, что пока новый Hyundai Palisade продается только на родине, в Южной Корее.

Первые авто доставят покупателям в начале 2025 года, а позже стартует экспорт модели. Цена Hyundai Palisade стартует с 43,8 млн южнокорейских вон ($30 300).

Напомним, что новый Hyundai Palisade подрос в размерах и стал более брутальным на вид. Его салон более современный и просторный. Модель предлагается в версиях на 7, 8 и 9 мест.

Кроссовер Hyundai Palisade 2025 дебютировал с 2,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 281 л. с. и 334-сильной гибридной установкой. Позже на отдельных рынках появится версия с 3,5-литровым V6, а вот турбодизель больше предлагаться не будет.

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