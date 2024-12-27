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Лаврова уличили в патологической лжи

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  • 27.12.2024, 13:54
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Лаврова уличили в патологической лжи
Сергей Лавров

В МИД Украины отреагировали на заявление российского министра.

Украина не верит словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Франция якобы обращалась к России по «закрытым каналам» для налаживания диалога по войне без участия Украины.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил на брифинге в пятницу, 27 декабря, сообщает корреспондент NV.

Оснований верить очередной российской лжи нет, говорит Тихий, однако есть основания доверять нашим партнерам.

«Цель этих комментариев понятна — посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзными, между союзниками. Это общая стратегия России, которой они постоянно придерживаются», — сказал спикер.

Кроме того, спикер МИД подчеркнул, что Лавров не только преступник, который виновен в преступной агрессии против Украины, но еще и патологический лжец.

«Это человек, который заявлял о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче — это постановки, это фейки. Мне кажется, что после этих слов воспринимать любые его откровения — это не уважать себя. У нас нет оснований верить этой лжи», — добавил он.

Накануне, 26 декабря, российское издание Коммерсант написало, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров в интервью СМИ заявил о якобы «неоднократных» обращениях Франции к Москве с предложением возобновить диалог по Украине, без участия Киева.

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