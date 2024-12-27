«Путин выстрелил себе в ногу» 1 27.12.2024, 13:59

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Кремль нажил серьезные проблемы в коммуникации с Трампом.

В ночь на Рождество Россия осуществила массированную атаку против Украины. На это событие уже отреагировал представитель Дональда Трампа Кит Келлог, заявив, что теперь их команда еще больше сосредоточена на достижении мира.

Эксперт по международной безопасности Фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко в эфире «24 Канала» отметил, что российская пропаганда ранее пыталась позиционировать себя как защитницу христианских ценностей, противницу преследований веры и религии. На этой почве Кремль выстраивал диалог с электоратом Дональда Трампа.

Сам Трамп позиционирует себя как правый консерватор, стоящий на защите традиционных христианских ценностей. Поэтому реакция его представителя Кита Келлога на российскую атаку против Украины выглядит вполне логичной.

«Российский диктатор и его окружение выстрелили себе в ногу массированной атакой на Рождество. Этим они сделали себе медвежью услугу в плане коммуникации с Трампом и его окружением», – пояснил Жовтенко.

Он отметил, что рождественские обстрелы полностью разрушают российские нарративы о «консервативной и духовной» сущности путинского режима.

Как это сказывается на России

«Это не означает, что эти нарративы полностью уничтожены или что в окружении Трампа перестанут их слушать. Однако это серьезный удар по роспропаганде. Россия стремилась показать себя конструктивной и готовой к переговорам, но своими действиями перечеркнула эти заявления. Они даже пытались ослабить риторику ядерного шантажа, меньше вспоминали о «Орешнике». И вот – удары на Рождество. Россия на ровном месте создала себе проблему, которую теперь придется объяснять», – добавил Жовтенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Владимиру Зеленскому перемирие на Рождество, но Украина отказалась от инициативы сторонника Путина. Впрочем, ответственность за рождественские обстрелы России переложить на Орбана не удастся. Это не просто продолжение боевых действий, а сознательная атака, которую россияне могли не осуществлять, или отложить на другое время.

«Это прямая ответственность российского руководства. Пост Кита Келлога четко показывает, что команда Трампа получила сигнал и внимательно следит за действиями путинского режима», – отметил Жовтенко.

Приоритеты США

Однако Жовтенко заметил, что Кит Келлог, как будущий спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины, ставит приоритетом не победу Украины, а завершение войны. Главная цель – мир и мирные переговоры, которые должны укрепить имидж Трампа как лидера, способного решать глобальные конфликты.

«Главным приоритетом Трампа и его окружения является завершение войны, а не победа Украины. Наша задача – сделать все возможное, чтобы мир был достигнут на условиях Украины и украинского народа, а не агрессора», – подытожил Тарас Жовтенко.

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