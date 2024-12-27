ВСУ разбили россиян на Казацком острове под Херсоном 27.12.2024, 14:08

Оккупанты попытались высадить десант, но понесли потери.

Российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы.

«За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако без успеха, высадиться не смог, понес потери в технике», - сказал спикер.

По словам Волошина, среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав.

Стоит отметить, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой «серой зоне» боевых действий. Оккупанты пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.

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