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ВСУ разбили россиян на Казацком острове под Херсоном

  • 27.12.2024, 14:08
ВСУ разбили россиян на Казацком острове под Херсоном

Оккупанты попытались высадить десант, но понесли потери.

Российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы.

«За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако без успеха, высадиться не смог, понес потери в технике», - сказал спикер.

По словам Волошина, среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав.

Стоит отметить, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой «серой зоне» боевых действий. Оккупанты пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.

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