ВСУ разбили россиян на Казацком острове под Херсоном
- 27.12.2024, 14:08
Оккупанты попытались высадить десант, но понесли потери.
Российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Он отметил, что на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы.
«За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако без успеха, высадиться не смог, понес потери в технике», - сказал спикер.
По словам Волошина, среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав.
Стоит отметить, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой «серой зоне» боевых действий. Оккупанты пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.