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На новогодние праздники отели в Беларуси подорожали больше, чем в Италии

  • 27.12.2024, 14:09
На новогодние праздники отели в Беларуси подорожали больше, чем в Италии
иллюстративное фото

Из-за наплыва россиян.

Об этом пишут «Ведомости» на основе данных российского сервиса онлайн-бронирования «Oстровок».

Сервис проанализировал спрос среди россиян на бронирование туров на новогодние и рождественские праздники – с 28 декабря этого года по 12 января 2025 года включительно.

И выяснилось, что Беларусь стала одним из самых популярных направлений по числу бронирований туров у российских туристов.

Это направление демонстрирует рост на 20% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, говорится в сообщении.

Однако, проживание в белорусских отелях за год тоже подорожало. По данным сервиса, в среднем ночь обойдется в $101, что на 22% дороже, чем в прошлом году. Представитель МТС Travel называет сумму выше – в среднем $140 за сутки.

Для сравнения, ночь в гостиницах Италии в новогодние праздники обойдется туристу в 130 евро (+17%).

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