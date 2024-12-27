Крушение самолета Azerbaijan Airlines: вопросы, на которые пока нет ответов 27.12.2024, 14:20

Расследование ведет правительственная комиссия Казахстана.

Спустя два дня после катастрофы авиалайнера Azerbaijan Airlines в Казахстане в этом авиационном происшествии все еще остаются несколько важных обстоятельств, которые нуждаются в разъяснении, пишет Би-би-си.

25 декабря самолет Embraer E190 выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный. Судя по комментариям пассажиров, после двух незавершенных заходов на посадку на третьем — они услышали громкий звук, похожий на взрыв.

После этого самолет стал с трудом поддаваться управлению, долетел до казахстанского города Актау на побережье Каспийского моря, где врезался в землю, развалился на части и загорелся.

На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли. Среди погибших — оба пилота самолета.

В интернете набирает популярность версия о том, что самолет попал под обстрел зенитной установки в районе Грозного, и у него была повреждена хвостовая часть.

Источники агентства Reuters в Азербайджане, в том числе знакомые с предварительными результатами расследования катастрофы, говорят, что эта версия наиболее вероятна, ее разделяют в стране, и там ждут, что Россия сделает официальное заявление по этому вопросу.

«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского самолета», — сказал источник агентства.

Однако в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил журналистов «не выстраивать какие-либо гипотезы до выводов следствия».

В российских СМИ рассматривают другие версии происшествия — столкновение с птицами или неполадки на борту.

Би-би-си собрала вопросы о катастрофе, ответы на которые пока не получены.

Был ли авиалайнер обстрелян с земли?

Это главный вопрос, касающийся этой авиакатастрофы. В пользу версии об обстреле говорит характер повреждений хвостовой части самолета, которая уцелела после падения.

На плоскостях киля и рулей высоты хорошо заметны многочисленные отверстия, похожие на те, которые образуются в результате попадания поражающих элементов боевой части зенитной ракеты.

Кроме того, выжившие пассажиры говорят, что слышали взрыв во время посадки.

Один из них — Субхонкул Рахимов — сказал RT, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но «в третий раз что-то взорвалось»: «Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела».

Был ли закрыт аэропорт Грозного?

Судя по сообщениям в российской прессе и официальному телеграм-каналу пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, в ночь на 25 декабря власти закрывали аэропорт Казани из-за угрозы со стороны украинских беспилотников.

Утром российские военные отчитались, что за ночь сбили 59 дронов над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также Азовским морем.

Также сообщалось о дронах над Грозным, в ингушском городе Малгобек и во Владикавказе.

Однако сообщений о закрытии этих аэропортов в российских информационных агенствах и телеграмм-канале Артема Кореняко не было.

Агентство Regnum передает слова генерального директора аэропорта Грозный «Северный» Альви Шахгириева, который заявил, что азербайджанский борт не смог сесть из-за тумана и низкой облачности, а план «Ковер» ввели после того, как он улетел.

«Этот самолет ушел от нас еще до введения плана „Ковер“. Самолет вошел в зону нашего аэропорта и трижды заходил на посадку, однако приземлиться не смог из-за плохих погодных условий — из-за тумана и низкой облачности не смог сесть. Командир воздушного судна сам принял решение уйти на запасной аэродром. Сообщил нашим диспетчерам, что уходит на Баку. Потом поменял решение и отправился на Актау», — цитирует агентство слова директора аэропорта.

Он не рассказал ничего о работе ПВО и сбитых дронах, а его утверждение о введении плана «Ковер» не подтверждают другие источники.

План «Ковер» объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

В этом случае все самолеты, которые находятся в зоне, где введен такой план, обязаны покинуть ее и отправиться либо на запасные аэродромы, либо ожидать в другом районе. Кроме того, в аэропортах отменяются рейсы.

Второй важный вопрос, на который нужно найти ответ, — перекрывали ли аэродром и воздушное пространство в то время, когда в Грозном работала ПВО? Какие средства применялись против беспилотников?

На видеозаписи поражения одного из них не видна подлетающая ракета, однако запись не очень четкая.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что к нему попала расшифровка переговоров экипажа с диспетчером в Грозном. Канал утверждает, что самолет трижды пытался сесть в Грозном, но из-за работы РЭБ не мог это сделать и решил вернуться в Баку.

После этого, написал канал, экипаж сообщил об «ударе птиц» и отказе управления. Управление, судя по дальнейшей траектории полета самолета, действительно отказало, по крайней мере частично.

Если аэропорт не был закрыт, то это означает, что эффективной системы предупреждения об ударе беспилотников в регионе нет.

И если гражданский аэропорт продолжал работать, то почему было разрешено открывать огонь на поражение воздушных целей?

Если аэропорт был закрыт, то придется объяснять, как лайнер с пассажирами мог оказаться в зоне действия ПВО.

Почему самолет отправился в Казахстан?

О том, что происходило с самолетом после исчезновения его отметки в сервисе Flightradar24 и до появления над Каспийским морем, можно узнать из рассказов выживших пассажиров, а также из попавшего в сеть текста, в котором якобы содержится часть переговоров экипажа с диспетчером в Грозном.

После происшествия, которое пассажиры описали как взрыв, а экипаж — как отказ управления после столкновения с птицами, самолет полетел в сторону Актау. Однако, возможно, он сделал это не сразу.

Альви Шахгириев сообщил агентству Regnum, что экипаж сначала хотел лететь в Баку, а потом поменял направление на Актау — эта информация подтверждает сообщение канала ВЧК-ОГПУ.

В тексте переговоров с диспетчером, который опубликовал этот канал, содержатся запросы экипажа о погодных условиях в других аэропортах.

В этом тексте сначала экипаж спрашивает об обстановке в аэропорту города Минеральные Воды, а затем говорит, что собирается следовать на Махачкалу.

При этом экипаж сообщает о новой неисправности — отказе гидравлики, которая участвует в управлении самолетом. Через некоторое время самолет перешел на связь с диспетчером в Ростове-на-Дону, говорится в тексте, который опубликовал телеграмм-канал.

Что происходило дальше, неизвестно, информации о попытках самолета сесть в других аэропортах нет. Вокруг, кроме упоминавшихся аэропортов Махачкалы и Минеральных вод, есть аэропорты во Владикавказе, Нальчике и Назрани.

Однако командир воздушного судна, который в такой ситуации выбирает, где сажать самолет, предпочел лететь через Каспийское море в Актау, до которого было 400 километров.

По какой причине он выбрал этот маршрут, неизвестно.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана передает, что по их мнению, поврежденному самолету не разрешили садиться в российских аэропортах, несмотря на запросы экипажа разрешить экстренную посадку.

Это противоречит практике. Обычно место посадки выбирает командир воздушного судна, и терпящему бедствие самолету не отказывают в такой возможности.

Был ли взрыв кислородного баллона?

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил на брифинге в четверг, что перед посадкой на борту авиалайнера взорвался кислородный баллон. По его словам, это произошло после того, как ростовские диспетчеры передали терпящий бедствие лайнер диспетчерам в Актау.

Спустя 10 минут, в 10.53 по местному времени, «диспетчер-руководитель полетов „Ростов“ сообщил дополнительную информацию руководителю полетов в Актау о том, что в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прилету», рассказал министр.

Сообщение со ссылкой на слова казахского министра распространили российские информационные агентства, которые при этом не упоминали версию с обстрелом самолета с земли.

Если такой взрыв действительно был, то пока неизвестно, насколько негативное воздействие он мог оказать на систему управления самолетом.

К моменту появления метки самолета на карте Flightradar24 он находился над морем и направлялся в сторону Актау.

Судя по данным сервиса, самолет постоянно менял высоту и направление полета. Это могло произойти из-за отказа систем управления.

В хвостовом оперении, которое отвечает, в частности, за набор высоты и спуск, на фотографиях видно множество небольших отверстий, и лайнер мог потерять управление из-за этих повреждений.

На траектории последних минут полета видно, как пилоты пытались зайти на посадку в аэропорт Актау, у них это не получилось, и они попробовали зайти еще раз. Второй заход они завершить не смогли — самолет упал на землю.

Расследование

Расследование авиакатастрофы ведет правительственная комиссия Казахстана. В сообщении на сайте правительства говорится, что Казахстан сотрудничает в расследовании с Азербайджаном.

Обычно в расследовании авиационных катастроф принимают участие представители страны, где произошло авиационное происшествие, государство, чей самолет в нем участвовал, а также представители страны-производителя самолета. Embraer E190AR был построен в Бразилии.

Поскольку авиационное происшествие началось над территорией России, то в расследовании также примут участие и российские специалисты. Однако основное расследование будут проводить все-таки казахские официальные лица.

«Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию (согласно УПК РК), но к расследованию авиапроисшествия будут допущены», — цитирует агентство Anadolu заявление транспортного прокурора Мангистауской области Казахстана Абылайбека Ордабаева.

Расследование авиапроисшествия ставит целью определение причин и обстоятельств авиакатастрофы, но не определит виновных и степень их вины.

В настоящее время среди обломков самолета уже обнаружены оба самописца — один из них регистрирует различные параметры полета, а второй записывает переговоры экипажа в кабине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com