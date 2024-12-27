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Литва перехватила два дрона, летевших из Беларуси

  • 27.12.2024, 14:16
Литва перехватила два дрона, летевших из Беларуси

БПЛА перевозили контрабандные сигареты.

Литовские пограничные службы успешно перехватили два дрона, принадлежавших контрабандистам. БПЛА перевозили 420 пачек сигарет марки NZ Gold, сделанных в Беларуси.

Первый беспилотник был зафиксирован патрулем пограничников в районе Шальчининкай.

Позже пограничники остановили еще один дрон. Его удалось приземлить на расстоянии примерно километра от первого.

Операторы дронов были не найдены.

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