Литва перехватила два дрона, летевших из Беларуси
- 27.12.2024, 14:16
БПЛА перевозили контрабандные сигареты.
Литовские пограничные службы успешно перехватили два дрона, принадлежавших контрабандистам. БПЛА перевозили 420 пачек сигарет марки NZ Gold, сделанных в Беларуси.
Первый беспилотник был зафиксирован патрулем пограничников в районе Шальчининкай.
Позже пограничники остановили еще один дрон. Его удалось приземлить на расстоянии примерно километра от первого.
Операторы дронов были не найдены.