Минчанин спрятал мобильный телефон в люстре, чтобы следить за бывшей женой
- 27.12.2024, 14:23
Теперь его будут судить.
42-летнего минчанина будут судить за «сбор и распространение сведений о частной жизни».
Мужчина из ревности без согласия своей бывшей жены осуществлял фото- и видеосъемку ее жизни. Минчанин спрятал мобильный телефон со специальным приложением в люстре одной из комнат.
Впоследствии мужчина начал распространять записанные материалы через мессенджеры, в том числе передав их матери пострадавшей.
В ходе расследования мужчина не признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.