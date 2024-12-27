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Минчанин спрятал мобильный телефон в люстре, чтобы следить за бывшей женой

  • 27.12.2024, 14:23
Минчанин спрятал мобильный телефон в люстре, чтобы следить за бывшей женой
иллюстративное фото

Теперь его будут судить.

42-летнего минчанина будут судить за «сбор и распространение сведений о частной жизни».

Мужчина из ревности без согласия своей бывшей жены осуществлял фото- и видеосъемку ее жизни. Минчанин спрятал мобильный телефон со специальным приложением в люстре одной из комнат.

Впоследствии мужчина начал распространять записанные материалы через мессенджеры, в том числе передав их матери пострадавшей.

В ходе расследования мужчина не признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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