Украина ответила на заявление Путина о площадке для переговоров в Словакии

Украина ответила на заявление Путина о площадке для переговоров в Словакии6
- 27.12.2024, 14:30
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Братиславе напомнили о формуле мира.
Словакия предложила, чтобы вероятные переговоры Украины и РФ прошли на ее территории.
Украина напомнила Братиславе о формуле мира.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге в ответ на вопрос «РБК-Украина».
«Мы время от времени слышим разные заявления. Как и в предыдущем вопросе, я предлагаю лжецам на слово не верить», - сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Касательно площадки для переговоров спикер отметил, что в информационном пространстве время от времени звучат идеи и предложения от разных сторон и лидеров. Он отметил, что Украине нужен устойчивый, справедливый и всеобъемлющий мир.
«Есть процесс формулы мира. Мы призываем все стороны, которые хотят помочь, сыграть свою роль. Все могут себе найти роль в этих усилиях, чтобы действительно приближать мир. Это касается всех наших партнеров, и словацкой стороны в том числе», - отметил Тихий.
Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что Словакия якобы готова стать площадкой для возможных переговоров между Украиной и РФ. По словам диктатора, этот вопрос он обсуждал на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.
Путин заявил, что не против того, что возможные переговоры прошли в Словакии.
«Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения. Это приемлемый для нас вариант», - заявил Путин.