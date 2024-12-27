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Под Мозырем пенсионерка погибла под колесами автобуса

  • 27.12.2024, 14:44
Под Мозырем пенсионерка погибла под колесами автобуса
иллюстративное фото

Водитель обгонял трактор.

В Мозырском районе автобус сбил насмерть пенсионерку, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло 27 декабря на автодороге Р-37 на подъезде к карьеру Стрельск. Около 08.10 часов 60-летний водитель автобуса МАЗ стал обгонять попутный трактор и сбил пешехода.

Установлено, что 65-летняя женщина шла по краю проезжей части попутно, однако на ней не было световозвращающих элементов. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

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