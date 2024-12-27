Кремль отказался признать удар ПВО по самолету «Азербайджанских авиалиний» 2 27.12.2024, 14:47

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Пескову напомнили об ультиматуме азербайджанского депутата.

В Кремле осведомлены о заявлениях из Баку о том, что Россия должна извиниться за попадание российской ПВО по азербайджанскому самолету, но до завершения официального расследования никаких комментариев по трагедии власти давать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — сообщил журналистам Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле соответствующее заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова.

Представитель Кремля отметил, что, пока идет официальное расследование и выводы еще не озвучены, «мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать». Он добавил, что комментарии по существу дела могут дать только «наши авиационные власти, и эта информация может быть только от них».

Накануне стали известны итоги предварительного расследования причин крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний», который упал на территории Казахстана. Согласно информации от источников в азербайджанском правительстве, которые приводило Euronews, самолет был подбит российской системой ПВО.

Embraer 190, летевший из Баку и Грозный с 67 пассажирами на борту, по предварительным данным, получил повреждения во время захода на посадку в столице Чечни из-за взорвавшейся рядом с ним ракеты «земля — воздух». При этом из-за налета украинских беспилотников на Грозный пилоты теряли связь с диспетчерами и не могли опираться на данные навигаторов, так как их глушили антидроновые устройства, создающие помехи.

Информацию об атаке БПЛА на Грозный, которая шла одновременно с попытками самолета приземлиться в столице Чечни, подтвердили и в Росавиации. «Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта „Грозный“ была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим, в районе аэропорта „Грозный“ вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», — заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в пятницу, 27 декабря.

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