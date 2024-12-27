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Хартия 97!
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В Украине белорусский язык останется в числе тех, которые нуждаются в защите

  • 27.12.2024, 15:00
В Украине белорусский язык останется в числе тех, которые нуждаются в защите

Российский язык из списка исключат.

Украина сохранит белорусский язык в перечне языков, нуждающихся в поддержке и защите. Об этом говорится в сообщении представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.

В своем Telegram-канале политик сообщил, что проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков» обновляет перечень языков, в отношении которых применяется режим поддержки и особой защиты. Но белорусский язык в нем остается.

«Предлагается установить, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: белорусский, а также болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит», – написал Тарас Мельничук.

В действующем законе о ратификации Хартии есть также русский язык, но теперь его похоже не будет. Ранее сообщалось, что из текста закона должен исчезнуть и белорусский язык.

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