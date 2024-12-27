Рост цен на бензин в России установил 13-летний рекорд после атак дронов на НПЗ 3 27.12.2024, 15:12

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Производство топлива обвалилось.

Россия в 2024 году столкнулась с рекордным за 13 лет лет скачком розничных цен на бензин после череды атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых в первой половине года производство топлива обвалилось более чем на 10%, пишет The Moscow Times.

По данным Росстата, с начала года по 23 декабря бензин в среднем по РФ подорожал на 11%, до 60,57 рубля за литр. При этом в отдаленных регионах Дальнего Востока цены на четверть превысили среднероссийские: 74,4 рубля за литр на Сахалине, 74 рубля — в Якутии, 70,9 рубля на Камчатке, 70,8 рубля — в Магаданской области.

По итогам года рост цен на бензин станет самым сильным с 2011 года, когда, по данным Росстата, ценники на АЗС выросли на 14,9%. Для сравнения: в прошлом году, согласно официальной статистике, бензин подорожал на 7,2%, в 2022-м — лишь на 0,9%, в 2021 — на 8,9%. Даже в 2018 году, во время топливного кризиса, бензин дорожал медленнее: годовой рост цен тогда составил 9,4%, хотя в отдельные месяцы превышал 12%.

Впервые за 6 лет бензин подорожал заметно выше общей инфляции, которую Минэкономразвития за неделю до конца года оценивает в 9,7%. Обычно власти стараются такого не допускать, чтобы не провоцировать дальнейшее ускорение инфляции, так как «стоимость топлива закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя», отмечает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов.

В этом году, напоминает Чернов, правительство пыталось сдерживать цены на бензин запретом на его экспорт: ограничения ввели вскоре после того, как два десятка крупных российских НПЗ были атакованы украинскими БПЛА, а ряд из были вынуждены остановить производство. К концу мая спад производства бензина в России достигал 20% по отношению к декабрю 2023 года, а дизельного топлива — 11%. В ответ власти засекретили статистику выпуска топлива, ссылаясь на геополитику и угрозу манипуляций рынком.

В 2025 году бензин продолжит дорожать, предупреждает аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. Рост цен, по его оценкам, составит 10-15%, а в худшем случае — 20%, чего в России, согласно Росстату, не было с 2004 года (тогда стоимость топлива подскочила на рекордные 31,3%).

Причиной, как считает Климентьев, станет повышение тарифов «Транснефти» на прокачку по трубопроводам, а также резкое повышение акцизов: они вырастут 14% для бензина и 16% для дизтоплива, что втрое больше, чем было предусмотрено в Налоговом кодексе (4,7%). По расчетам правительства, это принесет в казну 170 млрд рублей, из которых 116 млрд — за счет внепланового повышения.

«Дополнительными факторами станут мировые цены на нефть, девальвация рубля и инфляция. Нивелировать эффект могут субсидии нефтяным компаниям и укрепление рубля», — добавляет Климентьев (его цитирует RTVI).

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