Опять нашептали дураку5
- Александр Невзоров
- 27.12.2024, 15:26
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Бедняга явно не в курсе современных реалий.
Кремлевский упырь в отличной форме и в прекрасном настроении.
Видимо, челядь, «философ» и штатные льстецы опять нашептали дураку, что он «Александр Македонский 21 века».
Путин в это верит и старается соответствовать образу: стреляет глазками «по-македонски» и сияет плешью, как древний грек шлемом.
Получается очень похоже на античного полководца.
Хотя, шизоидные представления Путина о мире, международном праве, границах и территориях это скорее не греческие, а средневековые, века XVI.
Бедняга явно не в курсе современных реалий.
Он элементарно не знает того, что оккупация соседских земель никогда не может быть узаконена.
Оккупированные территории навсегда остаются предметом раздора и причиной новых войн возрастающей кровавости.
Александр Невзоров, «Телеграм»