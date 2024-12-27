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Опять нашептали дураку

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  • Александр Невзоров
  • 27.12.2024, 15:26
  • 6,654
Опять нашептали дураку

Бедняга явно не в курсе современных реалий.

Кремлевский упырь в отличной форме и в прекрасном настроении.

Видимо, челядь, «философ» и штатные льстецы опять нашептали дураку, что он «Александр Македонский 21 века».

Путин в это верит и старается соответствовать образу: стреляет глазками «по-македонски» и сияет плешью, как древний грек шлемом.

Получается очень похоже на античного полководца.

Хотя, шизоидные представления Путина о мире, международном праве, границах и территориях это скорее не греческие, а средневековые, века XVI.

Бедняга явно не в курсе современных реалий.

Он элементарно не знает того, что оккупация соседских земель никогда не может быть узаконена.

Оккупированные территории навсегда остаются предметом раздора и причиной новых войн возрастающей кровавости.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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