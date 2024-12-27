«Там что, нет отопления?»6
- 27.12.2024, 15:32
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У белорусов возникли вопросы к «Горизонту».
Белорусское предприятие «Горизонт» завело аккаунт в TikTok и в первом же видео показало, как сотрудники делают телевизоры. Ролик только недавно начал вируситься в соцсети, и пользователи стали массово оставлять комментарии о производстве, пишет «Телеграф».
Это видео набрал они комментариев. Один из главных вопросов, который задали многие пользователи, — почему работники предприятия делают телевизоре в теплых куртках:
@horizont__tv #horizont #производство ♬ оригинальный звук - horizont__tv
@horizont__tv #horizont #производство ♬ Bam Bam - Misha Miller & Alex Velea
«Там что, нет отопления ? Люди в куртках, капюшонах»;
«В цеху так холодно? Людей не жалеете»;
«А чего они все в ТУЛУПАХ???» ;
«Как у вас дела с охраной труда обстоят на производстве?»;
«В цеху, наверное, минусовая температура».