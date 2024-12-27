закрыть
27 декабря 2024, пятница, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Там что, нет отопления?»

6
  • 27.12.2024, 15:32
  • 3,890
«Там что, нет отопления?»

У белорусов возникли вопросы к «Горизонту».

Белорусское предприятие «Горизонт» завело аккаунт в TikTok и в первом же видео показало, как сотрудники делают телевизоры. Ролик только недавно начал вируситься в соцсети, и пользователи стали массово оставлять комментарии о производстве, пишет «Телеграф».

Это видео набрал они комментариев. Один из главных вопросов, который задали многие пользователи, — почему работники предприятия делают телевизоре в теплых куртках:

@horizont__tv #horizont #производство ♬ оригинальный звук - horizont__tv

@horizont__tv #horizont #производство ♬ Bam Bam - Misha Miller & Alex Velea

«Там что, нет отопления ? Люди в куртках, капюшонах»;

«В цеху так холодно? Людей не жалеете»;

«А чего они все в ТУЛУПАХ???» ;

«Как у вас дела с охраной труда обстоят на производстве?»;

«В цеху, наверное, минусовая температура».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип