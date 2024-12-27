Церемония зажжения новогодней елки в Полоцке вызвала споры у белорусов 6 27.12.2024, 15:39

2,616

Понравилось не всем.

В TikTok появилось видео с открытия главной елки Полоцка. Одно из представлений на мероприятии вызвало массу вопросов у пользователей соцсети.

«Мощное файер-шоу представление в Полоцке на открытии главной елки города. До мурашек, эмоции переполнили всех», — подписал ролик автор.

«Ужас. Это открытие елки или ада?» — спросил один из зрителей. Судя по лайкам, с ним согласились 40 человек.

«Dark Souls [компьютерная игра о монстрах и живых мертвецах], вырезанная сцена?» — написал второй.

«Пошла жара» — отметил третий.

«И так я бросил пить».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com