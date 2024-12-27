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Церемония зажжения новогодней елки в Полоцке вызвала споры у белорусов

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  • 27.12.2024, 15:39
  • 2,616
Церемония зажжения новогодней елки в Полоцке вызвала споры у белорусов

Понравилось не всем.

В TikTok появилось видео с открытия главной елки Полоцка. Одно из представлений на мероприятии вызвало массу вопросов у пользователей соцсети.

«Мощное файер-шоу представление в Полоцке на открытии главной елки города. До мурашек, эмоции переполнили всех», — подписал ролик автор.

«Ужас. Это открытие елки или ада?» — спросил один из зрителей. Судя по лайкам, с ним согласились 40 человек.

«Dark Souls [компьютерная игра о монстрах и живых мертвецах], вырезанная сцена?» — написал второй.

«Пошла жара» — отметил третий.

«И так я бросил пить».

@garik_teselkin_ #Топ 1 Фаер-шоу представление в Полоцке и Беларуси 🇧🇾 #давайтеврекомендации❤ @♥️💚🇧🇾Анастасия🇧🇾💚♥️ @❌ORESHEK❌ @𝗯𝗮𝗻𝗸𝗲𝘁𝗼𝘀𝗶𝗸 @MATVEY ФИЗРУК SHVEC @dimasikkomarik_brest @Слава Полозов ♬ оригинальный звук - ✅🎣🇧🇾_Garik__BY_🇧🇾🎣✅

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