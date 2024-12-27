Ракета на бункер или спецоперация: кто может ликвидировать Путина 1 27.12.2024, 15:43

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Озвучен наиболее вероятный сценарий.

Перспектива завершения войны зависит либо от уничтожения путинского режима, либо от смерти диктатора. Владимира Путина могут устранить спецслужбы ведущих стран мира.

Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, такими странами могут быть Украина, США или Великобритания. Для этого им нужна только политическая воля, соответствующее решение и удачная возможность, поскольку российского диктатора усиленно охраняют.

«Или это будет спецоперация, или ракета, направлена на бункер. Практика доказывает, что не существует таких бункеров, куда не смогла бы проникнуть хорошо подготовленная ракета», – отметил Яковенко.

Журналист также предположил, что к ликвидации Путина может присоединиться и сама Россия. Однако пока предпосылок для этого нет, поскольку окружение диктатора боится его больше, чем возможных последствий его правления.

Может ли кто-то в России посягнуть на жизнь диктатора

«Такое устранение Путина станет возможным только тогда, когда Россия потерпит серьезное военное поражение. В таком случае может появиться кто-то вроде второго Пригожина, способный на переворот в российской оккупационной армии», – объяснил оппозиционер.

Он отметил, что решающим фактором станет ситуация на поле боя. События на фронте могут стать толчком к внутренним изменениям в России, которые в конце концов приведут к устранению Путина.

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