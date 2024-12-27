«Белпочта» повышает тарифы 1 27.12.2024, 15:52

Отдельные услуги подорожают больше чем на 11%.

«Белпочта» с 1 января 2025 года повысит некоторые тарифы по пересылке отправлений. Об этом сообщается на сайте организации. Отдельные услуги подорожают больше чем на 11%.

К примеру, пересылка письменной корреспонденции первого класса массой до 100 грамм сейчас стоит 1,86 рубля, а с 1 января станет 2,04 рубля. Рост — на 9,7%.

Международные посылки также подорожают с первого дня следующего года. Так, за неприоритетную бандероль весом от 1 до 2 килограммов сейчас надо заплатить 48,48 рубля, а приоритетную — 69,54 рубля. С 1 января суммы вырастут до 50,88 и 77,34 рубля соответственно. Рост — на 5% и 11,2%.

Также со следующего года подорожают заказная письменная корреспонденция, посылки с объявленной ценностью, международные отправления ЕМS, услуга почтового курьера.

«Без изменений останется стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли), внутренних посылок с on-line оформлением, отправлений «E-commerce» (кроме пакетов «Оптима» и «Экспресс»)», — отмечает «Белпочта».

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