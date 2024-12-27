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«Ложь уровня песочницы»: эксперт разнес версию РФ по падению азербайджанского самолета

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  • 27.12.2024, 15:58
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«Ложь уровня песочницы»: эксперт разнес версию РФ по падению азербайджанского самолета

И раскритиковал отказ дать разрешение на посадку борта.

Россияне пытаются скрыть факт сбития азербайджанского самолета, придумывая абсурдные версии причины аварии. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан.

«Я посмотрел кучу российских пабликов и меня отвращение взяло. Такая ложь уровня песочницы. Все, что они говорят - это уровень дерьма. Какие-то птицы - на высоте 10 тысяч метров? Они начали говорить о масках - вот видите, оно сорвалось, а маски выпадают. Маски выпадают автоматически в случае разгерметизации кабины», - сказал Хазан.

Он также раскритиковал решение России не давать разрешение на посадку гражданского самолета на ближайшем аэродроме.

«Им не дали разрешение, потому что «изменилась погода». Но не земля принимает решение - давать разрешение или не давать. А командир воздушного судна принимает решение. Ему могли дать запрет, если бы там не дай бог что-то находилось на взлетно-посадочной полосе. Это признанные в авиации процедуры, понятные всем, кто причастен к этой профессии», - отметил Хазан.

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