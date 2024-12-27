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Космические цены: что будет с тарифами на такси в новогоднюю ночь

  • 27.12.2024, 16:07
Космические цены: что будет с тарифами на такси в новогоднюю ночь

Учитывая изменения, которые произошли в Беларуси в ноябре.

Ежегодно в новогодние праздники цена на такси существенно растет. Это связано с тем, что многие водители тоже хотят отметить Новый год и предпочитают не садиться за руль. А желающих куда-то выбраться из дома и воспользоваться услугами такси, наоборот, становится больше.

Что будет с ценами в этом году, учитывая, что с ноября в этой сфере произошли изменения, пишет «Зеркало».

Водитель, работающий с «Яндекс», рассказал, что сейчас на линию выходит мало машин, но при этом практически всегда на них большой спрос. В связи с этим цены держатся высокие. По его мнению, ближе к Новому году и в саму новогоднюю ночь стоимость вырастет еще больше.

«Я так понимаю, поездки будут минимум по рублей 30. Максимальные я даже боюсь представить. Машин реально очень мало сейчас. Поэтому, я думаю, цены будут космические», — предположил он.

Самое пиковое время в новогоднюю ночь — с 00.30 до 01.20, эти 50 минут «всегда ажиотаж», добавил собеседник. Потом наступит определенное затишье, а уже с 05.00 до 07.00 опять будет «горячее» время.

В службе такси «Столица 135» отметили, что на Новый год конечная стоимость будет зависеть от погоды, спроса и количества машин. При этом тоже подтвердили, что количество пассажиропотока в городе постепенно растет, а количество автомобилей такси немного снизилось.

«Те люди, которые не захотели выполнять реестр — их относительно немного, но все равно машин стало меньше по сравнению с предыдущими годами», — рассказал основатель и директор службы такси «Столица 135» Олег Радкевич.

Что касается времени, в которое будет повышенный спрос, то «до полдвенадцатого будет масса движения, потому что все едут куда-то встречать», добавил собеседник. Затем на час наступит спад, так как беларусы и гости республики будут за праздничными столами. В 00.30 начнется снова активность, так как люди отметили праздник и захотели какого-то продолжения.

Также директор службы такси посоветовал заранее вызывать такси, учитывая, что машину, возможно, придется ждать долго.

«Рекомендую всем, кто хочет уехать куда-то в новогоднюю ночь, давать себе запас времени и вызывать такси заблаговременно. То есть надо понимать, что не будет так, что я вызову и через пару минут оно приедет. Это все-таки Новый год. А лучше отмечайте там, где не надо никуда ехать», — заключил Радкевич.

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