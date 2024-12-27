Лукашенко испортил отношения со всеми 2 Дмитрий Болкунец

27.12.2024, 16:29

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Даже с союзниками.

Армения де-факто приостановила участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которых присутствует Александр Лукашенко. Это решение связано с нарастающими политическими и дипломатическими разногласиями, которые обострились в последнее время.

Такой шаг может повлиять на отношения Армении с Кремлем и другими странами-участницами союза. Лукашенко, своими действиями и заявлениями, испортил отношения практически со всеми, даже с «союзниками» по ЕАЭС.

Остались ли вообще страны, с которыми Лукашенко сумел сохранить нормальные отношения и не «обгадился»?

Дмитрий Болкунец, Telegram

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