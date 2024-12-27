закрыть
27 декабря 2024, пятница, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко испортил отношения со всеми

2
  • Дмитрий Болкунец
  • 27.12.2024, 16:29
  • 2,410
Лукашенко испортил отношения со всеми

Даже с союзниками.

Армения де-факто приостановила участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которых присутствует Александр Лукашенко. Это решение связано с нарастающими политическими и дипломатическими разногласиями, которые обострились в последнее время.

Такой шаг может повлиять на отношения Армении с Кремлем и другими странами-участницами союза. Лукашенко, своими действиями и заявлениями, испортил отношения практически со всеми, даже с «союзниками» по ЕАЭС.

Остались ли вообще страны, с которыми Лукашенко сумел сохранить нормальные отношения и не «обгадился»?

Дмитрий Болкунец, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип