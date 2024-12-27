НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море 27.12.2024, 16:37

Фото: wikipedia

Альянс готовит ответ на серию диверсий.

Генсек НАТО Марк Рютте. после серии инцидентов с повреждениями подводных кабелей в акватории Балтийского моря заявил, что Североатлантический альянс усилит свое присутствие в данном районе.

Соответствующий пост в соцсети Х Рютте опубликовал 27 декабря после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 27, 2024

Генсек НАТО сообщил, что обсудил с финским президентом ход расследования, которое идет под руководством Финляндии по поводу возможной диверсии с подводными кабелями.

«Я выразил (президенту Финляндии — ред.) свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», — подытожил Рютте.

25 декабря между Финляндией и Эстонией было прервано электроснабжение из-за отключения подводного кабеля Estlink 2, причем энергетики не исключали акт вандализма.

В тот же день компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора о сбоях в работе еще трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com