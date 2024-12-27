Результаты соревнования шимпанзе по раскалыванию орехов озадачили ученых 27.12.2024, 16:49

Среди них есть настоящие «эксперты».

Антропологи из Оксфорда и Университета Чубу в Японии выяснили, что среди диких шимпанзе есть как настоящие «эксперты», так и менее умелые особи в искусстве раскалывания орехов камнями. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Процесс раскалывания орехов у шимпанзе представляет собой настоящее искусство. Сначала они выбирают подходящий орех, затем укладывают его на плоский камень и подбирают «молоток» — камень подходящего веса и формы. После этого необходимо точно ударить по ореху, чтобы он раскололся, а не улетел в сторону.

Ученые изучили почти четыре тысячи видеозаписей, снятых в сообществе шимпанзе в Боссу (Гвинея) в период с 1992 по 2017 год. Цель анализа заключалась в том, чтобы понять, как шимпанзе проявляют свои навыки.

Результаты исследования продемонстрировали, что некоторые особи шимпанзе обладают более высокими показателями, чем другие. Эти животные были намного быстрее и точнее в выполнении заданий, в то время как их собратья тратили в два раза больше времени на аналогичные действия и совершали множество лишних ударов. Однако с возрастом навыки улучшались у всех особей без исключения, причем это происходило как у самцов, так и у самок.

Ученые считают, что такие различия в умении раскалывать орехи могут быть связаны с разным уровнем когнитивных способностей внутри одной группы. Это открытие подтверждает, что даже у животных существует широкий спектр индивидуальных различий в умении использовать инструменты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com