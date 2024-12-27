«РФ хотела спрятать концы в воду»5
- 27.12.2024, 16:55
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Украина призывает к справедливому расследованию авиакатастрофы в Казахстане.
Украина призывает к справедливому расследованию причин авиакатастрофы самолета Азербайджанских авиалиний, в результате чего погибли 38 человек. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 27 декабря.
«Катастрофа самолета Азербайджанских авиалиний ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану», — сказано в заявлении.
Сибига обратил внимание на то, что сразу после падения самолета российские СМИ начали врать о причинах катастрофы, а также на то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. В МИД Украины считают, что это было попыткой «спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления».
Сейчас опубликованные фото и видео свидетельствуют о том, что самолет упал в результате повреждения от российской зенитной системы.
«Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Мы должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину», — заявил глава МИД.