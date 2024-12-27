закрыть
27 декабря 2024, пятница, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«РФ хотела спрятать концы в воду»

5
  • 27.12.2024, 16:55
  • 3,230
«РФ хотела спрятать концы в воду»

Украина призывает к справедливому расследованию авиакатастрофы в Казахстане.

Украина призывает к справедливому расследованию причин авиакатастрофы самолета Азербайджанских авиалиний, в результате чего погибли 38 человек. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 27 декабря.

«Катастрофа самолета Азербайджанских авиалиний ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану», — сказано в заявлении.

Сибига обратил внимание на то, что сразу после падения самолета российские СМИ начали врать о причинах катастрофы, а также на то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. В МИД Украины считают, что это было попыткой «спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления».

Сейчас опубликованные фото и видео свидетельствуют о том, что самолет упал в результате повреждения от российской зенитной системы.

«Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Мы должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину», — заявил глава МИД.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип