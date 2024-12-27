18-летний белорус сенсационно победил Магнуса Карлсона на чемпионате мира по быстрым шахматам 2 27.12.2024, 17:03

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Денис Лазавик

Денису Лазавику потребовалось на это 11 минут.

Белорусский шахматист Денис Лазавик сенсационно победил Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.

Денис играл белыми фигурами. Благодаря мощному дебюту он смог забрать победу за 11 минут.

Рапид – это разновидность шахмат с ограниченным временем на обдумывание ходов. Каждому игроку на всю партию дается не больше часа в общей сложности.

Лазавик после 5 туров с 3,5 баллами входит в группу участников, которые располагаются с равным количеством очков. То есть на местах с 16-го по 46-е.

Денис Лазавик – 18-летний белорусский шахматист. В декабре 2023 года он уже участвовал в чемпионате мира по рапиду, тогда он поделил места с 27-го по 45-е.

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