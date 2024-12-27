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18-летний белорус сенсационно победил Магнуса Карлсона на чемпионате мира по быстрым шахматам

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  • 27.12.2024, 17:03
  • 2,468
18-летний белорус сенсационно победил Магнуса Карлсона на чемпионате мира по быстрым шахматам
Денис Лазавик

Денису Лазавику потребовалось на это 11 минут.

Белорусский шахматист Денис Лазавик сенсационно победил Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.

Денис играл белыми фигурами. Благодаря мощному дебюту он смог забрать победу за 11 минут.

Рапид – это разновидность шахмат с ограниченным временем на обдумывание ходов. Каждому игроку на всю партию дается не больше часа в общей сложности.

Лазавик после 5 туров с 3,5 баллами входит в группу участников, которые располагаются с равным количеством очков. То есть на местах с 16-го по 46-е.

Денис Лазавик – 18-летний белорусский шахматист. В декабре 2023 года он уже участвовал в чемпионате мира по рапиду, тогда он поделил места с 27-го по 45-е.

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