Рождественская история 1 Оксана Забужко

27.12.2024, 17:15

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Оксана Забужко

Слуги Ирода гнали самолет в надежде, что он упадет в Каспийское море.

Рождественское 2024. Вообще-то, история о Embraer Azerbaijan Airlines – самая рождественская из всех возможных! Давайте вдумаемся только:

слуги Ирода обстреливают гражданский борт – и не дают ему посадки (а он после повреждения просил ближайшие доступные аэропорты – Махачкалу, Ростов). В то же время гонят простреленный самолет – с разгерметизацией и потерей управления через Каспийское море, в явной надежде, что он в то море рухнет, и так будут похоронены следы преступления;

а самолет – вот действительно чудо! – не только дотягивает до земли (иностранного государства, это тоже важно), но и не сгорает полностью при падении – половина отпадает и остается целой: со следами обстрелов и выжившими пассажирами, готовыми свидетельствовать.

Прекрасный сюжет (помните, как один из героев «Музея» математически «вычисляет присутствие Бога» – 5% выше вероятности в пользу спасенных?), который должен дать пищу к размышлению и христианским, и мусульманским лидерам, и вообще пробудить воображение... Но нет. Мы потеряли вкус к метафизическому измерению событий, хотя, казалось бы, где еще ему проявляться, как не в войне?

Пока писала, подсказали, что было еще одно чудо, «предрождественское»: затонувший у испанских берегов Ursa Major вез, оказывается, комплектующие к «Калибрам», больше не будет возить. Но в том случае, по-моему, все же другой механизм сработал, это «проклятие Змеиного острова»: историческая фраза нашего пограничника о «русском военном корабле» была, как это называлось в фольклоре, «в доброе время сказана», и говорилось в ней не только о крейсере «Москва», а о «русском военном корабле» в общем, как виде, – проклятие будет действовать, пока все они не утонут, мягкого им всем дна! А вот с Embraer – это уже явно провидение: чудо рождественского утра.

Ну, и вызов теперь – для Азербайджана, для Казахстана, для всех земных владык, рассчитывающих «как-то договориться» с Иродом и его опричными: не договоритесь, и не пробуйте, хуже будет!

Ничего не скажешь – масштабно в этом году начинается Свет!

Грозно для иродовых слуг...

Оксана Забужко, «Фейсбук»

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