Синоптики рассказали о погоде на выходных 27.12.2024, 17:21

Белорусов ждут дожди.

В субботу, 28 декабря, почти по всей Беларуси прогнозируются небольшие дожди. Синоптики предупреждают о тумане, который возможен местами.

В течение суток температура воздуха составит от 0 до +5 градусов (в Минске — 1-3 тепла).

В воскресенье во многих районах страны также возможен небольшой дождь (возможен и мокрый снег). В течение суток будет от -1 до +5 градусов. На дневные часы понедельника по всей Беларуси прогнозируются дожди и мокрый снег. Ночью ожидается от -2 до +3, днем — от +1 до +5.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com