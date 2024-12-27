Синоптики рассказали о погоде на выходных
- 27.12.2024, 17:21
Белорусов ждут дожди.
В субботу, 28 декабря, почти по всей Беларуси прогнозируются небольшие дожди. Синоптики предупреждают о тумане, который возможен местами.
В течение суток температура воздуха составит от 0 до +5 градусов (в Минске — 1-3 тепла).
В воскресенье во многих районах страны также возможен небольшой дождь (возможен и мокрый снег). В течение суток будет от -1 до +5 градусов. На дневные часы понедельника по всей Беларуси прогнозируются дожди и мокрый снег. Ночью ожидается от -2 до +3, днем — от +1 до +5.