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А в азербайджанском самолете тоже Санта Клаус летел?

  • Илья Шепелин
  • 27.12.2024, 17:57
  • 2,328
А в азербайджанском самолете тоже Санта Клаус летел?

Об очередном отвратительном ролике кремлевской пропаганды.

Российское ПВО сбивает в небе летящие сани с Санта Клаусом и оленями. Это Раша Тудей склепала как обычно под Новый год «виральный ролик». Как водится — тухлятина, но в контексте последних пары дней смотрится смело .

А в азербайджанском самолете, который позавчера разбился после работы по нему российского ПВО, — тоже Санта Клаус летел?

Ну ладно, решила Симоньян: раз уж видос сняли, деньги потратили, а по ним отчитаться надо и выпустить видео в сеть — то не на полку же его складывать?

И зацените диалог ракетчика и Деда Мороза: «Всё? Прибил Санта Клауса? Ну и правильно: не нужно нам ничего иностранного в нашем небе!»

Понятно, что это задумывалось как присказка про уничтожение иностранных дронов. Но в итоге подбили иностранный самолет с пассажирами, который летел в Россию же. Нда…

Ну и без слова «в небе» зацените. Дед Мороз говорит: не нужно нам ничего иностранного. Старик, в глазах РТ, хочет быть монополистом, а может им быть только благодаря уничтожению конкурентов. Как Вконтакте рассчитывает на успех только в случае уничтожения в России Ютуба и так далее. Интересная логика.

Илья Шепелин, Telegram

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