Авария танкеров в Керченском проливе: РФ скрывает масштабы 1 27.12.2024, 18:05

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Правда выйдет наружу летом.

Российская Федерация скрывает истинное количество нефтепродуктов, которые уже вытекли и продолжают вытекать в Черное море из-за аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива.

Об этом глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила в эфире «КИЕВ24».

«Они (россияне - прим.) скрывают истинное количество нефтепродуктов, которые там были. Сначала говорили, что это было две тысячи тонн, потом - четыре, потом - шесть…", - сказала она.

Уточненная информация о количестве мазута постепенно выясняется из-за вмешательства волонтеров, которые начали собирать нефтепродукты на побережье.

«Это же масштабы абсолютно беспрецедентные по всей территории побережья. Даже если мазут будет собран, физически собрана его значительная часть с прибрежной полосы, то нужны специальные меры для очистки песка от остатков нефтепродуктов, потому что нефтяная пленка и дальше будет присутствовать…», - отмечает Тимочко.

Она отметила, что в трюмах затонувших танкеров остаются тонны нефтепродуктов и пленка, которая создается в воде, еще долго будет отравлять флору и фауну.

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