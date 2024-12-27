Китай поднял в небо еще один таинственный истребитель 27.12.2024, 18:29

Видеофакт.

На днях Китай поднял в небо еще один истребитель нового поколения. Машина, получившая обозначение J-36, отличается от другого образца JH-XX меньшими размерами.

Об этом сообщает The War Zone.

Как пишет издание, несмотря на то, что второй самолет отличается от первого конструкцией крыла и количеством двигателей, вероятно, оба самолета будут иметь одинаковую авионику и вооружение.

Известно, что оба самолета были разработаны двумя крупнейшими авиастроительными корпорациями Китая - Чэнду (CAC) и Шэньян (SAC). Они представляют собой радикальный отход от традиционных конструкций.

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