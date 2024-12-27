Минск остановился в девятибалльных пробках 12 27.12.2024, 18:36

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Автобусы идут с опозданием в 30 минут.

Вечером пятницы Минск погряз в длительных автомобильных заторах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в Минске 9-балльные пробки. Наибольшие затруднения — в центре города и северо-восточной части, пишет blizko.by.

«Минсктранс» сообщает, что транспорт идет с получасовыми опозданиями.

«В связи со скоплением транспорта на ул. Ванеева, просп. Партизанский, ул. Буденного, Олега Кошевого движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до —20 минут».

«По ул. Сурганова, Академической из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов и троллейбусов с опозданием до —30 минут».

«По просп. Пушкина из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов и троллейбусов с опозданием до —30 минут».

«По ул. Волгоградская из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов с опозданием до —20 минут».

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