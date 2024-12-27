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Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в Китае

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  • 27.12.2024, 19:02
  • 7,388
Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в Китае
Си Цзиньпин

Нападения в Китае называют «местью за преступления в обществе».

Лидер Китая Си Цзиньпин приказал местным властям принять все меры, чтобы предотвратить повторение случаев массовых убийств, всплеск которых произошел в стране, сообщило агентство Asocciated Press.

Местная власть должна будет изучить всевозможные причины агрессии — «от супружеских неурядиц до разногласий по поводу наследства». Агентство уточнило, что случаи, когда водители сбивают пешеходов, а на улицах нападают с ножом — не являются новыми для Китая, однако «последний всплеск привлек внимание».

В ноябре, например, произошло три таких преступления. Мужчина ранил 30 человек в начальной школе в провинции Хунань, после того как потерпел убытки от инвестиций, а студент, проваливший экзамен, зарезал восемь человек в профессиональном училище в городе Исин. А в южном городе Чжухай мужчина врезался в толпу и убил 35 человек. Предположительно, он был расстроен разводом.

По данным агентства, эти нападения в Китае называют «местью за преступления в обществе», а происходят они из-за усиливающегося контроля властей над социальной и политической сферами в стране.

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