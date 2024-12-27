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Несколько банков вводят изменения для клиентов

  • 27.12.2024, 19:09
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Несколько банков вводят изменения для клиентов

Речь идет о кредитах.

Два банка ввели новые предложения по кредитам для населения. Об этом пишет издание Myfin.

«Паритетбанк»

Банк представил новый потребительский кредит «#мини», с помощью которого можно получить до 10 тыс. рублей на срок от одного до шести месяцев. Ставка по такому займу будет от 8,99% годовых.

«Белагропромбанк»

Клиентам банка стал доступен кредит «На приобретение жилых помещений онлайн». Максимальная сумма по продукту составляет 150 тыс. рублей, предельный срок — десять лет.

Ставка — 17,71% годовых. При этом в течение грейс-периода (первые шесть месяцев) действует ставка в размере 15,5% годовых.

Что еще изменилось?

«Сбер Банк» сообщил, что в период с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно приостанавливается заключение новых, пролонгация действующих договоров, а также прием дополнительных взносов по депозитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях.

С 27 декабря «Нео Банк Азия» изменил общие условия договора текущего (расчетного) банковского счета, общие условия договора на оказание платежных услуг и условия ведения текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц.

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