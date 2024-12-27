На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами 5 27.12.2024, 19:42

2,184

Они хотели улететь в Каир.

В аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц сверженного диктатора Сирии Башара Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.

Об этом сообщило издание Al-Quds Al-Arabi.

Их задержали в аэропорту «Рафик Харири» в столице страны Бейруте, а затем направили к прокурору, который и принял решение об аресте. Он заявил, по данным агентства, что их сопровождал сын одной из женщин, имеющий подлинный сирийский паспорт. Семья собиралась улететь в Каир.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com