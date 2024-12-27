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На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами

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  • 27.12.2024, 19:42
  • 2,184
На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами

Они хотели улететь в Каир.

В аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц сверженного диктатора Сирии Башара Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.

Об этом сообщило издание Al-Quds Al-Arabi.

Их задержали в аэропорту «Рафик Харири» в столице страны Бейруте, а затем направили к прокурору, который и принял решение об аресте. Он заявил, по данным агентства, что их сопровождал сын одной из женщин, имеющий подлинный сирийский паспорт. Семья собиралась улететь в Каир.

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