На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами

На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами5
- 27.12.2024, 19:42
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Они хотели улететь в Каир.
В аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц сверженного диктатора Сирии Башара Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.
Об этом сообщило издание Al-Quds Al-Arabi.
Их задержали в аэропорту «Рафик Харири» в столице страны Бейруте, а затем направили к прокурору, который и принял решение об аресте. Он заявил, по данным агентства, что их сопровождал сын одной из женщин, имеющий подлинный сирийский паспорт. Семья собиралась улететь в Каир.