Застройщик ЖК «Тихая гавань» уходит в ликвидацию 27.12.2024, 19:49

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Что случилось.

Компания «Металлстройпрофиль», известная своими жилыми комплексами «Тихая гавань» и «Волмянский шлях», начала процесс ликвидации, обратил внимание CityDog.io.

На сайте журнала «Юстиция Беларуси» сообщается, что с 23 декабря 2024 года компания «Металлстройпрофиль» находится в ликвидации. Решение о закрытии приняли собственники. А до этого, 29 ноября, застройщик подал заявление о банкротстве.

«Металлстройпрофиль» работал в Беларуси с 1994 года. Компания занималась строительством малоэтажного жилья в пригородах Минска. Среди ее проектов — жилые комплексы «Тихая гавань», «Волмянский шлях» и таунхаусы в Острошицком городке.

Напомним, застройщик «Металлстройпрофиль», в частности, был подрядчиком на строительстве дома в агрогородке Новоселье. В марте 2022 года многоэтажку достроили, и собственники жилья приехали принимать квартиры. Но оказалось, что в здании много недочетов: протекающие крыши, проблемы со стяжкой и штукатуркой, сырость в подъездах. Подрядчик пообещал все исправить, но люди и после этого жаловались на дефекты.

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