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Политолог: У Лукашенко шизофрения

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  • 27.12.2024, 20:14
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Политолог: У Лукашенко шизофрения

Диктатор хочет обратить на себя внимание.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко снова упомянул о передачи Беларуси российской ракеты «Орешник», поскольку он хочет обратить на себя внимание.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По мнению Фесенко, Лукашенко заявлениями о десятке «Орешников» подстраивается под российского диктатора Владимира Путина, для которого такая ракета является «любимой игрушкой».

При этом политолог напомнил, что, согласно оценкам экспертов, даже у самой России нет десятка «Орешников», о котором размечтался Лукашенко.

«А Лукашенко тоже хочет поиграть в эту тему, не в сам «Орешник», а в тему. Он хочет обращать на себя внимание, у него выборы, он хочет информационного антуража вокруг себя», - добавил Фесенко.

Также он отметил, что, как пишут западные СМИ, белорусский диктатор посылает на Запад сигналы, что хочет восстановить нормальные отношения и не хочет войны.

«Традиционная шизофрения, в этом весь Лукашенко», - заявил Фесенко.

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