Экс-премьер Британии Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии 2 27.12.2024, 20:52

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Политик на Киевском центральном вокзале поздравил украинцев с Новым годом.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии «Поезд в 31 декабря», об этом сообщил продюсер фильма Юрий Горбунов в Instagram и поделился видео и фото с ним со съемочной площадки.

Джонсон, сторонник военной помощи Украине, неоднократно приезжал в страну как во время своего премьерства, так и после ухода с поста. В Украине Джонсона считают большим другом. Одно из киевских кафе создало в честь него именное пирожное «Борис Джонсонюк» по мотивам английского яблочного пирога, сообщал ТСН.

На видео экс-премьер в здании Киевского центрального вокзала говорит: «Добрый день, everybody!», и поздравляет украинцев с Новым годом. На нем надета шапка с символикой «Украинской железной дороги» и надписью «Нумерация вагонов начинается с головы поезда», отмечает «24 Канал». Джонсон ездил в Киев на поезде.

«Закулисье нашего Поезда в 31 декабря. Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то что он согласился сняться в нашем фильме!!! Нам кажется, что это хорошая, теплая изюминка, которая стала еще одним винтиком магии кино! Уже во всех кинотеатрах!!!» — написал Горбунов.

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