Кирби: Солдаты КНДР несут массовые потери на фронте

Кирби: Солдаты КНДР несут массовые потери на фронте5
- 27.12.2024, 21:03
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К северокорейским солдатам РФ относится как к расходному материалу.
Северокорейские войска несут массовые потери на войне России против Украины. Только за последнюю неделю в Курской области России погибли или получили ранения тысячи солдат КНДР.
Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 27 декабря, сообщает Reuters.
Он также подчеркнул, что российские и северокорейские военные лидери относятся к таким солдатам как к расходному материалу.
«Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры относятся к этим войскам как к расходному материалу и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону», — сказал Кирби.
Кирби сказал, что президент Джо Байден, скорее всего, одобрит еще один пакет помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни.