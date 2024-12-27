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Кирби: Солдаты КНДР несут массовые потери на фронте

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  • 27.12.2024, 21:03
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Кирби: Солдаты КНДР несут массовые потери на фронте
Джон Кирби

К северокорейским солдатам РФ относится как к расходному материалу.

Северокорейские войска несут массовые потери на войне России против Украины. Только за последнюю неделю в Курской области России погибли или получили ранения тысячи солдат КНДР.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 27 декабря, сообщает Reuters.

Он также подчеркнул, что российские и северокорейские военные лидери относятся к таким солдатам как к расходному материалу.

«Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры относятся к этим войскам как к расходному материалу и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону», — сказал Кирби.

Кирби сказал, что президент Джо Байден, скорее всего, одобрит еще один пакет помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни.

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